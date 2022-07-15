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Test kiti alımı

Sorgun Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından erken teşhis ile buzağılar ölmesin projesinde kullanılmak üzere hayvanlar için ishalden hastalık teşhisi için test kiti mal alımı yapılacaktır.

15 Temmuz 2022 Cuma 10:16
Test kiti alımı

Erken Teşhis İle Buzağılar Ölmesin Projesinde Kullanılmak Üzere Hayvanlar İçin İshalden Hastalık Teşhisi İçin Test Kiti Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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