Test kiti alımı

Sorgun Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından erken teşhis ile buzağılar ölmesin projesinde kullanılmak üzere hayvanlar için ishalden hastalık teşhisi için test kiti mal alımı yapılacaktır.