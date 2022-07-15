Test kiti alımı

Erken Teşhis İle Buzağılar Ölmesin Projesinde Kullanılmak Üzere Hayvanlar İçin İshalden Hastalık Teşhisi İçin Test Kiti Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Erken Teşhis İle Buzağılar Ölmesin Projesinde Kullanılmak Üzere Hayvanlar İçin İshalden Hastalık Teşhisi İçin Test Kiti Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.