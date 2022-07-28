Temizlik hizmeti alımı

Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi FABRİKA BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ (HAM FABRİKA ve KAZAN DAİRESİ) işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

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