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Temizlik hizmeti alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fabrika binası temizlik hizmeti işi ihalesi yapılacaktır.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:13
Temizlik hizmeti alımı

Fabrikamız 2022/2023 Kampanya Dönemi FABRİKA BİNASI TEMİZLİK HİZMETİ (HAM FABRİKA ve KAZAN DAİRESİ) işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Hizmeti Alımı
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