Temizlik hizmeti alımı

Fabrika 2022/2023 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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29 Temmuz 2022 Cuma 09:17
Fabrika 2022/2023 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.