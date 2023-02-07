Teknik eleman alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere 2 adet teknik eleman alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
07 Şubat 2023 Salı 09:49
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere 2 adet teknik eleman alınacaktır.