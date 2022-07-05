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TBMM'den personel alımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü veya uygulama sınavı sonuçlarına göre 300 personel alınacak.

05 Temmuz 2022 Salı 10:07
TBMM'den personel alımı

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacak. Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Başvurular 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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TBMMden Personel Alımı
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