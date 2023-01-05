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Taşınmaz Satışı

Sarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından taşınmazlar ihale ile satılacaktır.

05 Ocak 2023 Perşembe 09:25
Taşınmaz Satışı

Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Ilısu (Yenidoğan), Fatih ve Yenidoğan (Fevzi çakmak) Mahallelerinde bulunan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 24.01.2023 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.


İhaleye ait ilan, şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Taşınmaz Satışı
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