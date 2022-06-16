Taş malzeme satın alımı

Plak Taşı (40*60* 8 cm) ve Bordür Taşı alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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