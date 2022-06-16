Taş malzeme satın alımı

Plak Taşı (40*60* 8 cm) ve Bordür Taşı alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından plak taşı ve bordür taşı satın alınacaktır.
Plak Taşı (40*60* 8 cm) ve Bordür Taşı alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.