Tarla satışı

Mülkiyeti Ovakent Belediyesine ait taşınmazın 2886 sayılı kanunun 45.46.47 Maddeleri gereğince 15.06.2022 Ovakent Belediye Başkanlığı toplantı salonunda satışı Açık İhale Usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye katılan istekliler, ihale saatinden öne dilekçe ile müracaat edecek, taşınmaz için Muhammen Bedelinin %3 oranında geçici teminat Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne sadece Türk Lirası (TL) olarak yatıracaktır ve sadece o parsel için ihaleye katılabilecektir. Geçici teminat bedeli yatıran makbuzun üzerine hangi pafta parseli satın almak istiyorsa o parselin bilgileri mutlaka yazılacaktır.

İhale üzerine kalan istekli bedelini 15 gün içerisinde belediyemiz veznesine yatırmak zorundadır. İhale üzerinde kalan istekli parsel bedelini yatırması durumunda yatırmış olduğu geçici teminat Belediye veznesine irat kaydedilecek, arsa ve tarlanın satışı ikinci en avantajlı teklif sahibine kalacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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