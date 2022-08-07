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Tahliye ve istifleme hizmeti alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından şeker ambarı tahmil, tahliye ve istifleme hizmetleri alınacaktır.

07 Ağustos 2022 Pazar 14:02
Tahliye ve istifleme hizmeti alımı

Fabrika 2022/2023 Kampanya Döneminde şeker ambarı tahmil tahliye ve istifleme hizmetleri hizmet alım ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Tahliye Ve Istifleme Hizmeti Alımı
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