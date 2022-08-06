Tahliye hizmeti alımı

Fabrika 2022/2023 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından meydan tahmil tahliye hizmeti alınacaktır.
Fabrika 2022/2023 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…