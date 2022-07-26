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Sürekli işçi alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı sürekli işçi (bekçi) alım yapacak.

26 Temmuz 2022 Salı 10:06
Sürekli işçi alımı

Kurumun Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Sürekli Işçi Alımı
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