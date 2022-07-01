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Sulama tesisi yapımı

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından sulama tesisi yaptırılacaktır.

01 Temmuz 2022 Cuma 11:50
Sulama tesisi yapımı

Merkez Divanlı Mahallesi Bent 2 ve Topçu Göleti Derivasyon Tesisi ile Merkez Örencik Havuzdan Sulama Tesisi Projeleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Sulama Tesisi Yapımı
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