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Spor uzmanı (cankurtaran) alınacak

Kafkas Üniversitesi tarafından 4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı (Cankurtaran) alınacaktır.

16 Ocak 2023 Pazartesi 18:05
Spor uzmanı (cankurtaran) alınacak

Üniversitenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyona karşısında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Spor Uzmanı (cankurtaran) Alınacak
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