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Sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak.

08 Mart 2023 Çarşamba 13:03
Sözleşmeli personel alınacak

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 150 Sözleşmeli Personel alınacak.
Müracaatlar, Selçuk Üniversitesinin “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online olarak yapılabilir. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar, sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek.
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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