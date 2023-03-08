Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 150 Sözleşmeli Personel alınacak.

Müracaatlar, Selçuk Üniversitesinin “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online olarak yapılabilir. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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