Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.197,74
ALTIN
1.113,02
DOLAR
18,87
STERLİN
22,79
EURO
20,14

Sözleşmeli personel alınacak

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak.

21 Şubat 2023 Salı 12:46
Sözleşmeli personel alınacak

Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 109 Sözleşmeli Personel alınacak.
Adayların, istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bina inşaatı yaptırılacak
Bina inşaatı yaptırılacak
İnşaat yaptırılacak
İnşaat yaptırılacak
Gıda ürünleri alınacak
Gıda ürünleri alınacak
Gıda ürünleri alınacak
Gıda ürünleri alınacak
Aşı koridoru alınacak
Aşı koridoru alınacak
Alım ve montaj işi
Alım ve montaj işi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim