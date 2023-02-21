Harran Üniversitesi Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere 109 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adayların, istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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