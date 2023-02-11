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Sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:23
Sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.
Büro Personeli, Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Laborant, Eczacı, Destek Personeli, Kütüphaneci ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Sözleşmeli Personel Alınacak
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