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Sözleşmeli personel alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

26 Şubat 2023 Pazar 11:31
Sözleşmeli personel alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, detayları belirtilen 16 (on altı) Sözleşmeli Destek Personeli, 3 (üç) Sözleşmeli Teknisyen ve 6 (altı) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Sözleşmeli Personel Alımı
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