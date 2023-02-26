Sözleşmeli personel alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, detayları belirtilen 16 (on altı) Sözleşmeli Destek Personeli, 3 (üç) Sözleşmeli Teknisyen ve 6 (altı) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 25 (yirmi beş) sözleşmeli personel alınacaktır.

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