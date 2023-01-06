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Sözleşmeli Personel Alımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 231 sözleşmeli personel alınacaktır.

06 Ocak 2023 Cuma 09:45
Sözleşmeli Personel Alımı


 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 3 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Sözleşmeli Personel Alımı
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