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Sözleşmeli personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 685 sözleşmeli antrenör ve millilik kapsamında 239 sözleşmeli antrenör alacak.

26 Aralık 2022 Pazartesi 09:17
Sözleşmeli personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 685 Sözleşmeli Antrenör ile Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör istihdam edecek.
Adaylar başvurularını Sözleşmeli Antrenör kadroları için 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihleri arasında, Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör kadroları için 26 Aralık 2022 (10.00) – 06 Ocak 2023 (17.00) tarihleri arasında, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
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