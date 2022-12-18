Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77

Sözleşmeli personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel alacak.

18 Aralık 2022 Pazar 10:31
Sözleşmeli personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Ziraat Mühendisi: 167
Veteriner Hekim: 107
Gıda Mühendisi: 14
Su Ürünleri Mühendisi: 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 1
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 7
Diğer Teknik Personel (Kimyager): 3
Sağlık Teknikeri: 1
Ziraat Teknisyeni: 1
Orman Muhafaza Memuru: 48
Büro Personeli: 304
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 267
Destek Personeli (Şoför): 68
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 201

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt satın alımı
Akaryakıt satın alımı
Müfettiş yardımcısı istihdamı
Müfettiş yardımcısı istihdamı
Taşınmaz satışı
Taşınmaz satışı
Arsa satışı
Arsa satışı
Akaryakıt satın alımı
Akaryakıt satın alımı
Bina inşaat yapımı
Bina inşaat yapımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim