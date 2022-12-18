Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Tercihler ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Ziraat Mühendisi: 167
Veteriner Hekim: 107
Gıda Mühendisi: 14
Su Ürünleri Mühendisi: 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 1
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 7
Diğer Teknik Personel (Kimyager): 3
Sağlık Teknikeri: 1
Ziraat Teknisyeni: 1
Orman Muhafaza Memuru: 48
Büro Personeli: 304
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 267
Destek Personeli (Şoför): 68
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 201
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.