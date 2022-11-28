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Sözleşmeli personel alımı

Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel alınacak.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:15
Sözleşmeli personel alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 47 Sözleşmeli Personel alacak.
Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.
İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
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