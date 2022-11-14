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Sözleşmeli personel alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 Sözleşmeli Personel alacak.

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:17
Sözleşmeli personel alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli ve 425 adet Sözleşmeli Tekniker istihdam edecek.
Başvurular 1 Aralık 2022 tarihinden 11 Aralık 2022 tarihi saat: 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 14.11.2022 12:24
Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alımı
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