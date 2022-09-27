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Sözleşmeli personel alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 341 sözleşmeli personel alacak.

27 Eylül 2022 Salı 09:21
Sözleşmeli personel alımı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.10.2020 (Ön Lisans) - 22.11.2020 (Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Sözleşmeli Personel Alımı
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