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Sözleşmeli personel alımı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2022-2 sözleşmeli personel alacak.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:29
Sözleşmeli personel alımı

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 221 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Sözleşmeli Personel Alımı
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