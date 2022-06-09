Sera kurulumu işi

Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kur. İş Yur. Müd. diğer özel bütçeli kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu 576 m² anahtar teslimi sera kurulumu işi yaptırılacaktır.