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Sera kurulumu işi

Boğazlıyan Kapalı Ceza İnfaz Kur. İş Yur. Müd. diğer özel bütçeli kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Boğazlıyan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu 576 m² anahtar teslimi sera kurulumu işi yaptırılacaktır.

09 Haziran 2022 Perşembe 09:32
Sera kurulumu işi

Müdürlüğüne ait 576 m2 anahtar teslimi sera kurulumu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Sera Kurulumu Işi
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