Satış ve kiralama

Mülkiyeti Sorgun Belediyesine ait ilçenin Çay Mahallesi Ahmet Uslu Parkı içerisinde bulunan Çadırlar ve kullanım alanlarının kiralanması ile Agahefendi Mahallesi 17 Ada 47 nolu Parsel, 18 Ada 57 Nolu Parseller, Yenidoğan (Bedirbaba ) Mahallesi 2711 Ada 6,7,8,9,17,18,19 nolu parseller, 83 Ada 102,103,104,105,106,107 nolu parseller ile 2712 Ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20 nolu parsellerin (arsa) satışı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

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