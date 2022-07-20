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Satış ihalesi

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvan sakatatı ve yan ürünleri satışı için ihale düzenleyecek.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:50
Satış ihalesi

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2022 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat ve yan ürünler (Tüm işyerlerimizce Eylül-Aralık/2022 döneminde Kurum Kesimhanelerimizde kesimi yapılacak hayvanlara ait Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Eylül-Aralık/2022 döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler hariç) online satış usulü ile satılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Satış Ihalesi
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