Sakatat ve yan ürün satılacak

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2023 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 3 (üç) aylık dönem (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir) büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat ve yan ürünler (Mayıs-Temmuz/2023 döneminde Kurum Kesimhanelerimizde kesimi yapılacak hayvanlara ait Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğünce üretilecek işkembeler hariç) online satış usulü ile satılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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