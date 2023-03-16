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Sakatat satışı yapılacak

Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından büyükbaş hayvan sakatatları ihale ile satılacaktır.

16 Mart 2023 Perşembe 16:01
Sakatat satışı yapılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Mezbahanede bulunan büyükbaş hayvan sakatatları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma usulü ile satılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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