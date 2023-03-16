Sakatat satışı yapılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Mezbahanede bulunan büyükbaş hayvan sakatatları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma usulü ile satılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından büyükbaş hayvan sakatatları ihale ile satılacaktır.
Mülkiyeti Belediyeye ait Mezbahanede bulunan büyükbaş hayvan sakatatları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma usulü ile satılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.