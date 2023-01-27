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Pirinç alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğü ihale ile pirinç satacaktır.

27 Ocak 2023 Cuma 10:53
Pirinç alınacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğüne bağlı, Sorgun Ajans Amirliği hinterlandında bulunan Coşkunlar Deposundaki sevk ve tesellümler sonucunda yere dökülen ve süpürülerek toplanan 5.476 kg Cammeo Pirinç 03.02.2023 Cuma günü saat 10.30 da Başmüdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliği 22/3 maddesi gereğince açılış fiyatı 3.000TL/TON olmak üzere Açık Artırma yöntemine göre peşin bedel mukabili satılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Pirinç Alınacakc
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