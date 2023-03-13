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Personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 sözleşmeli personel istihdam edecek.

13 Mart 2023 Pazartesi 14:30
Personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına sözlü sınav ile Mimar ve Mühendis, KPSS puan sıralaması ile Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli ve Bahçıvan alınacak.
Başvurular, elektronik ortamda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden 17 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Başvuru sonuçları sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar (Mimar ve Mühendis Pozisyonları) ve KPSS puanına göre yerleştirilmesi gerçekleştirilen adaylar (Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli ve Bahçıvan) için başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alınacak
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