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Personel alınacak

İçişleri Bakanlığı 18 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

24 Şubat 2023 Cuma 09:47
Personel alınacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.
Adaylar; Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 2-9 Mart 2023 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından postayla veya şahsen müracaatlar kabul edilmeyecek.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr internet sitesinden 15 Mart 2023 tarihinde ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alınacak
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