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Personel Alınacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), çeşitli branş ve unvanlarda sözlü sınavla 261 personel alımı yapacak.

17 Ocak 2023 Salı 09:50
Personel Alınacak

Başvurular 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. İlanlar Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinde yayımlanacak.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alınacak
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