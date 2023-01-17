Personel Alınacak

Başvurular 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. İlanlar Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinde yayımlanacak.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), çeşitli branş ve unvanlarda sözlü sınavla 261 personel alımı yapacak.
Başvurular 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. İlanlar Türkiye İş Kurumu'nun internet adresinde yayımlanacak.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.