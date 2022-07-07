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Personel alımı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne 2 Uzman Yardımcısı, 2 İdari Memur (Engelli) ve 1 Şoför olmak üzere 5 memur alınacak.

07 Temmuz 2022 Perşembe 09:57
Personel alımı

Memurlar Adıyaman ve Gaziantep’te görevlendirilecek.
Uzman Yardımcısı ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Uzman Yardımcısı kadrosu için İngilizce‘den 2020, 2021 veya 2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Şoför kadrosu için ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve en az 5 yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.
Başvuruların, genel sekreterliğin evrak kayıt birimine en geç 5 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla yapılması zorunludur.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Personel Alımı
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