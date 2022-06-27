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Personel alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.

27 Haziran 2022 Pazartesi 09:19
Personel alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Personel Alımı
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