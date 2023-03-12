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Personel alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak.

12 Mart 2023 Pazar 11:09
Personel alımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı merkezi Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere nitelikleri belirtilen toplam (6) adet Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alımı
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