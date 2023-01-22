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Personel alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 33 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

22 Ocak 2023 Pazar 10:54
Personel alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8’inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde 70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının yüzde 30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 (otuz üç)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alımı
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