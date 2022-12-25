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Personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 249 Orman Mühendisi alınacak.

25 Aralık 2022 Pazar 10:20
Personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı" başlıklı Ek 2’nci maddesine 10 Ocak 2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 249 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alımı
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