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Personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacak.

09 Ekim 2022 Pazar 11:37
Personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatına bağlı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alımı
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