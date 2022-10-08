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Personel alımı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü 15 sözleşmeli personel alacak.

08 Ekim 2022 Cumartesi 10:36
Personel alımı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgi hükümleri uyarınca Üniversite'ye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 15 Sözleşmeli Personel alacak.
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Üniversite'nin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.
Başvuru tarihleri: 07.10.2022-21.10.2022
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Personel Alımı
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