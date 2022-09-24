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Personel alımı

YSK 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

24 Eylül 2022 Cumartesi 08:49
Personel alımı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp 06.10.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacak. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Personel Alımı
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