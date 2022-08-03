Personel alımı

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Üniversite'nin internet sitesinde soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve personel@aybu.edu.tr e-posta adresine sorularını iletebilecekler.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…