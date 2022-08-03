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Personel alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 165 Sözleşmeli Personel ve 3 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:07
Personel alımı

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Üniversite'nin internet sitesinde soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve personel@aybu.edu.tr e-posta adresine sorularını iletebilecekler.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Personel Alımı
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