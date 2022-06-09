Parke taşı satın alımı

2500 m2 6 lık renksiz kilit parke taş alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Özükavak Belediyesi tarafından 2.500 m² renksiz kilit parke taşı satın alınacaktır.
2500 m2 6 lık renksiz kilit parke taş alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.