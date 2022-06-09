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Parke taşı satın alımı

Özükavak Belediyesi tarafından 2.500 m² renksiz kilit parke taşı satın alınacaktır.

09 Haziran 2022 Perşembe 09:31
Parke taşı satın alımı

2500 m2 6 lık renksiz kilit parke taş alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Parke Taşı Satın Alımı
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