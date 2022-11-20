Otopark kiralama

Mülkiyeti Yozgat Belediyesine ait, Yozgat ili Aşağı Nohutlu Mahallesi Belediye Binası karşısında bulunan 300 Araçlık Kapalı Otopark, Köseoğlu Mahallesi Büyük Cami altında bulunan 200 araçlık Kapalı Otopark, Medrese Mahallesi Lise Cad. Vali Konağı arkasında bulunan 30 araçlık Açık Otopark ve Medrese Mahallesi Abide İşhanı karşısında bulunan 25 araçlık Açık Otopark alanları 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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