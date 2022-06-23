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Orman yolu yapımı

Orman İşletme Müdürlüğü-Akdağmadeni Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeni orman yolu yaptırılacaktır.

23 Haziran 2022 Perşembe 10:28
Orman yolu yapımı

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Üçkaraağaç Orman İşletme Şefliği 157 ve 173 Kod Nolu B Tipi Yeni Orman Yolu yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Yolu Yapımı
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