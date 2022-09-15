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Organ seçimlerine ilişkin duyuru

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan organ seçimlerine ilişkin duyuru.

15 Eylül 2022 Perşembe 09:10
Organ seçimlerine ilişkin duyuru

2022-2026 dönemi odamız organ seçimleri 2022 yılı kasım ayında yapılacak olup; 19.01.2005 tarih 25705 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar organ seçimleri hakkında yönetmelik gereğince bu seçim döneminde oda meslek komiteleri, oda meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelikleri seçimleri yapılacaktır. Oda organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinden itibaren 10 gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyit edecekler, kendi durumları ile odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Organ Seçimlerine Ilişkin Duyuru
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