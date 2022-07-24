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Öğretim ve araştırma görevlisi alımı

Yeditepe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

24 Temmuz 2022 Pazar 15:06
Öğretim ve araştırma görevlisi alımı

Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Öğretim Ve Araştırma Görevlisi Alımı
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