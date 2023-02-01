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Öğretim üyesi ve elemanı alınacak

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alımı yapacak.

01 Şubat 2023 Çarşamba 13:10
Öğretim üyesi ve elemanı alınacak

Üniversite tarafından belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim üyesi Ve Elemanı Alınacak
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