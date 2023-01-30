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Öğretim üyesi alınacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor.

30 Ocak 2023 Pazartesi 13:03
Öğretim üyesi alınacak

Başvuru Tarihi : 30.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 14.02.2023
Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alınacak
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