Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 56 Öğretim Üyesi alınıyor.

07 Ocak 2023 Cumartesi 11:01
Öğretim Üyesi Alımı


Üniversitenin  belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Öğretim Üyesi Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretim Görevlisi Alımı
Öğretim Görevlisi Alımı
Giyim Alımı
Giyim Alımı
Öğretim Görevlisi Alımı
Öğretim Görevlisi Alımı
Sözleşmeli Personel Alımı
Sözleşmeli Personel Alımı
Taşınmazların Satışı
Taşınmazların Satışı
Muhafaza Memuru Alımı
Muhafaza Memuru Alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim