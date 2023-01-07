Öğretim Üyesi Alımı

Üniversitenin belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 56 Öğretim Üyesi alınıyor.
Üniversitenin belirtilen Fakülte/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.